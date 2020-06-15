Доллар существенно растет на фоне упавших цен на нефть

/ Экономика
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Американская валюта существенно укрепляется на открытии первых на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Фото ru.freepik.com

Три основные иностранные валюты показывают утром следующие результаты:

  • доллар — 2,39 белорусского рубля (+0,0119 пункта);
  • российский рубль — 3,3913 белорусского рубля за 100 российских (-0,0202 пункта);
  • евро — 2,6887 белорусского рубля (-0,0003 пункта).

Напомним, утром 15 июня падают мировые цены на «черное золото».

Ранее сообщалось, что все основные и еще две валюты стран-соседок Беларуси сдали свои позиции на минувшей рабочей неделе (8-12 июня).
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Тэги: валюта

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