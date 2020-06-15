Под Уздой маршрутка попала в смертельное ДТП: погибли два человека
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на дороге Узда — Теляково — Горбаты.
Как сообщили в МВД, 46-летняя водитель «Ровер 400» не справилась с управлением, вылетела на встречку и столкнулась с маршруткой «Мерседес-Спринтер».
Травмы, полученные в результате аварии оказались несовместимыми с жизнью для водителя и 41-летнего пассажира «Ровера».
Водитель и пассажир микроавтобуса доставлены в больницу.