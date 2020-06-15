Правозащитники зафиксировали факты давления во время сбора подписей в поддержку Лукашенко

Президентская избирательная кампания в Беларуси «проходит в атмосфере страха, запугивания избирателей и давления на активистов инициативных групп», говорится в аналитическом отчете кампании «Правозащитники за свободные выборы» по итогам наблюдения за ходом президентской кампании 8-14 июня.

Как сказано в документе, опубликованном на spring96.org , «происходит прессинг активистов инициативной группы по выдвижению Светланы Тихановской, которая вынуждена была отменить пикеты по сбору подписей в крупных городах, а также на претендента на президентский пост Виктора Бабарико».

Также правозащитники отмечают, что «предъявление обвинений по событиям 29 мая в Гродно вызвало негативную реакцию национального правозащитного сообщества и международных организаций». «Правозащитные организации Беларуси выступили со срочным заявлением, в котором потребовали от властей прекратить давление и запугивание людей в связи с их участием в избирательной кампании и обеспечить полную реализацию фундаментальных прав и свобод человека», — говорится в аналитическом отчете.

Несмотря на задержания активистов и членов инициативных групп, пикеты по сбору подписей, по сведениям наблюдателей, «активно проходят в большинстве регионов в относительно спокойной обстановке, без провокаций и препятствий со стороны местных властей и силовых структур».

Наблюдатели кампании отмечают, что в некоторых городах, как и раньше, стоят очереди, чтобы отдать свою подпись за выдвижение альтернативных кандидатов.

«Некоторые наблюдатели уже получили ответы на свои письменные обращения об обеспечении возможности следить за процедурой проверки подписей. Во всех случаях территориальные избирательные комиссии отказали им, ссылаясь на то, что Избирательный кодекс этого не предусматривает», — говорится в отчете.

Также «Правозащитники за свободные выборы» вновь зафиксировали «факты использования административного ресурса и оказания давления во время сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты действующего главы государства».

«Несмотря на заявления Александра Лукашенко о том, что на частных предприятиях увольняют тех, кто отказывается подписаться за альтернативных кандидатов, наблюдателями компании не отмечено ни одного такого случая», — сообщают авторы отчета.

11 июня на долгосрочную наблюдательницу кампании «Правозащитники за свободные выборы» Елену Маслюкову, говорится в отчете, был составлен протокол по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Она обвиняется за участие 31 мая в пикетировании в местном сквере.

«В связи с этим кампания «Правозащитники за свободные выборы» выражает решительный протест против преследования Елены Маслюковой и требует немедленно прекратить административный процесс, который был начат в отношении нее в связи с осуществлением законной правозащитной деятельности», — заявляют правозащитники кампании «Правозащитники за свободные выборы».

Кампанию «Правозащитники за свободные выборы» проводят лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» и республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет».