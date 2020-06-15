«Белавиа» возобновляет полеты в Украину

Авиакомпания «Белавиа» 15 июня возобновляет выполнение регулярных рейсов из Минска в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Как отмечает «Белавиа», для въезда у иностранного гражданина обязательно должна быть медицинская страховка, покрывающая лечение от COVID-19.

Авиакомпания обращает внимание, что в транзитной зоне аэропорта Минск и сразу по прилету в один из аэропортов Украины такую страховку купить нельзя. В связи с этим «Белавиа» просит позаботиться об этом заранее.

Также всех прилетевших в Украину ожидает 14-дневная самоизоляция, уточняет белорусский авиаперевозчик.

На минувшей неделе Кабинет министров Украины принял решение отменить временный запрет на въезд в страну иностранцев. Но для въезжающих установили ряд условий, в том числе обязали иметь при себе страховой полис и проходить 14-дневный карантин.

Так, согласно постановлению Кабмина от 12 июня 2020 года № 480 предусмотрено, что для въезда в Украину иностранцам необходим соответствующий страховой полис. А для лиц, прибывающих из стран с широким распространением заболевания коронавирусной инфекцией — пребывание в обсервации. Это касается и жителей Беларуси.