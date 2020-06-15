ОГП: Лукашенко, понимая, что лишился поддержки людей, впал в истерику

Объединенная гражданская партия (ОГП) призывает граждан Беларуси не голосовать на выборах за Александра Лукашенко, который «публично злоупотребляет властью и демонстрирует полное неуважение к избирателям».

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«Народ Беларуси — единственный источник государственной власти и носитель суверенитета. Так гласит Конституция. 9 августа должны состояться президентские выборы. Но один из претендентов на пост президента — Александр Лукашенко — заявил, что откажется подчиниться воле народа, если народ изберет другого президента. Понимая, что лишился поддержки людей, Лукашенко впал в истерику. Он грозит расстрелами и публично злоупотребляет своими полномочиями, раздавая указания чиновникам организовывать репрессии против своих оппонентов», — говорится в заявлении партии, распространенном 15 июня заявлении политсовета ОГП.

В связи с этим политсовет ОГП требует от действующей власти немедленно прекратить репрессии против альтернативных кандидатов и членов их инициативных групп, освободить всех задержанных.

От Генпрокуратуры партия требует «проверить действия гражданина Лукашенко на предмет нарушений, предусмотренных статьями №№ 342, 357, 361, 424 Уголовного кодекса, а также приготовлений к действиям, предусмотренным статьей № 382 УК, так как в его заявлениях содержатся призывы к нарушению законодательства, а также декларация намерений по организации противоправных действий», предусмотренных вышеперечисленными статьями. Также партия требует прекратить репрессии против Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

ОГП требует от Комитета госбезопасности вынести Лукашенко «официальное предостережение о недопустимости совершения действий, угрожающих национальной безопасности страны, в том числе призывов к нарушению законов, к незаконному применению оружия против гражданских лиц, что может вызвать массовые беспорядки, заявления о намерении незаконно присвоить полномочия в случае избрания другого кандидата, отказа от передачи власти в соответствии с законом».

Партия требует от Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов вынести претенденту на статус кандидата в президенты Лукашенко предупреждение за вышеуказанные действия и отказать ему в регистрации кандидатом в президенты, так как «подобное поведение недопустимо для человека, который должен принести присягу соблюдать Конституцию и служить народу, чью волю он заранее отказывается признавать».

ОГП заявляет, что злоупотребление властью — уголовное преступление, оно не останется без наказания, а все соучастники этого преступления будут привлечены к ответственности.

Партия также призвала офицеров страны «помнить о присяге белорусскому народу, об офицерской чести», о том, что «уважение к себе трудно приобрести, но легко потерять». Она призвала «всех честных людей не участвовать в противозаконных действиях, в том числе в провокациях, преследованиях участников президентской кампании и фальсификациях результатов выборов».

Руководство ОГП выразило солидарность с Сергеем Тихановским, Виктором Бабарико, Валерием Цепкало, «против которых Лукашенко развернул противозаконную кампанию преследования», а также солидарность с членами их инициативных групп.

Политсовет партии призвал белорусов «отказать в поддержке Лукашенко, который демонстрирует полное неуважение к избирателям и позволяет себе публично нарушать закон».

«Мы уверены, что Беларусь заслуживает лучшего, и уход Лукашенко откроет перед страной много новых возможностей. Лукашенко должен уйти!» — подчеркивается в заявлении.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.