У православных начался Петров пост: что можно и нельзя делать
С сегодняшнего дня у православных верующих начался Петров пост, который еще называют Апостольским.
Свое название он получил потому, что заканчивается в день апостолов Петра и Павла, который православная церковь отмечает 11 июля.
Он начался через семь дней после праздника Троицы (Пятидесятницы).
В течение всего поста
запрещено есть:
- продукты животного происхождения, кроме молочных;
- по средам и пятницам молочные продукты, рыба и растительное масло.
разрешено есть:
- продукты растительного происхождения;
- каши;
- грибы;
- по средам и пятницам допускается только «сухоедение», то есть хлеб, овощи и фрукты.
- запрещено делать:
- переедать;
- употреблять алкоголь (вино можно только на большой церковный праздник, а также в субботу и в воскресенье);
- супругам рекомендовано воздержаться от интимной близости (хоть жесткого запрета нет).
необходимо сделать:
- каяться;
- молиться;
- подать милостыню.
Вместе с тем, церковь не рекомендует соблюдать пост, если это вредит вашему здоровью.