У православных начался Петров пост: что можно и нельзя делать

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С сегодняшнего дня у православных верующих начался Петров пост, который еще называют Апостольским.

Свое название он получил потому, что заканчивается в день апостолов Петра и Павла, который православная церковь отмечает 11 июля.

Он начался через семь дней после праздника Троицы (Пятидесятницы).

В течение всего поста

запрещено есть:

  • продукты животного происхождения, кроме молочных;
  • по средам и пятницам молочные продукты, рыба и растительное масло.

разрешено есть:

  • продукты растительного происхождения;
  • каши;
  • грибы;
  • по средам и пятницам допускается только «сухоедение», то есть хлеб, овощи и фрукты.
  • запрещено делать:
  • переедать;
  • употреблять алкоголь (вино можно только на большой церковный праздник,  а также в субботу и в воскресенье);
  • супругам рекомендовано воздержаться от интимной близости (хоть жесткого запрета нет).

необходимо сделать:

  • каяться;
  • молиться;
  • подать милостыню.

Вместе с тем, церковь не рекомендует соблюдать пост, если это вредит вашему здоровью.
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Тэги: религия православие Петров пост

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