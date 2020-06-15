Держитесь, «жирные коты»: Лукашенко проведет совещание по банковским вопросам

На этой неделе планируется совещание по банковским вопросам с участием Александра Лукашенко.

Ожидается, что мероприятие пройдет 19 июня. Эту информацию БелаПАН подтвердили источники в банковских кругах.

В мае и июне Национальный банк запрашивал у коммерческих банков сведения, касающиеся поддержки, которую кредитные организации оказали реальному сектору экономики.

Нацбанк, в частности, разослал письма и запрашивал информацию «о реализуемых банком мерах по оказанию содействия реальному сектору экономики и гражданам по недопущению роста кредитной нагрузки и просроченных обязательств».

В ходе предыдущих совещаний, на которых рассматривались банковские вопросы с участием главы государства, власти неоднократно требовали от банков оказывать поддержку реальному сектору экономики.

Так, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко потребовал от банков заняться сельским хозяйством и анонсировал отдельный разговор о ситуации в банковской системе.

«Мы о Национальном банке и подчинённых ему структурах ещё отдельно поговорим. Жирует жульё. Бывшие и настоящие. А заниматься не хотят. Поэтому догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается», — заявлял Лукашенко в ноябре прошлого года во время поездки в Витебскую область.

В конце апреля 2020 года, как стало известно недавно, председатель Совета Республики Наталья Кочанова в письме на имя главы государства также указывала на необходимость привлечь банки к оказанию поддержки предприятиям.

В письме Кочановой, которое распространили телеграм-каналы, отмечалось, что прибыль банков в этом году выше, чем совокупная прибыль в нескольких отраслях промышленности.

В этой связи глава Совета Республики отмечала, что «банки следует более активно ориентировать на вхождение в акционерный капитал предприятий и предоставлять им право участвовать собственными ресурсами в финансировании инвестиционных проектов».

Читайте также: