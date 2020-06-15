Россиянина Андрея Новикова, задержанного за участие в пикетах Тихановской, признали политзаключенным

Белорусские правозащитники признали политзаключенным гражданина России Андрея Новикова, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

«В связи с предъявлением 12 июня 2020 года обвинения по ч. 1 ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления) задержанному 6 июня в деревне Пруссы Андрею Новикову мы, представители правозащитного сообщества Беларуси, <…> заявляем о признании Андрея Новикова политзаключенным, требуем его незамедлительного освобождения и прекращения начавшегося в отношении него уголовного преследования», — говорится в сообщении.

Новиков — гражданин Российской Федерации, волонтер инициативной группы Светланы Тихановской, подполковник полиции в отставке. Он женат и у него двое несовершеннолетних детей. Легальные пикеты по сбору подписей, за участие в которых задержали активиста, прошли в Поставах 27 и 28 мая.

По данным правозащитников, задерживала Новикова целая группа сотрудников милиции. Сначала его отвезли в Поставы, чтобы составить протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). А затем стало известно, что его перевезли в Минск, в Центр изоляции правонарушителей. 9 июня в доме Новикова прошел обыск.