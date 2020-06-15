Добавили 15 суток: находящемуся за решеткой блогеру продлили арест

Видеоблогер Владимир Цыганович (MozgON) вновь осужден на 15 суток административного ареста за участие в несанкционированной массовой акции.

Как сообщает spring96.org , такое решение вынесла 15 июня судья суда Советского района Минска Вера Головкова.

Поскольку сейчас блогер отбывает ранее назначенный административный арест, разбирательство проходило в режиме видеоконференции через Skype. Правозащитники отмечают, что Цыгановича удалили до начала заседания, поскольку тот потребовал от судьи, чтобы она «представила доказательства, что является судьей».

Сотрудник милиции Сергей Симонов, опрошенный в качестве свидетеля, показал, что Цыганович якобы участвовал в акции около Комаровского рынка 31 мая, где «выкрикивал лозунги, проявлял неуважение к властям», а также кричал «Жыве Беларусь!» и «Свободу Тихановскому!». Напомним, 31 мая около главного рынка столицы проходили пикеты по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты.

Цыганович был задержан вечером 9 июня и отправлен отбывать 15-суточный арест, который ему заочно присудили почти за три месяца до этого. Так, 12 марта судья суда Московского района Минска Лидия Телица признала его виновным по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за то, что 24 февраля в своем телеграм-канале он призвал людей прийти к «Белнефтехиму», чтобы обсудить проблему повышения цен на топливо.

Как сообщают правозащитники, 15 июня в суде Фрунзенского района Минска за участие в пикете 31 мая около Комаровского рынка судят блогера Николая Масловского. В суде Октябрьского района столицы рассматривается дело в отношении блогера Эдуарда Пальчиса.

Кроме того, в столице проходят «дистанционные суды» над Николаем Статкевичем и Максимом Винярским, которые сейчас отбывают административный арест.

По информации правозащитников, в Новополоцке активистка Елена Радькова оштрафована на 810 рублей за участие 28 мая в «несанкционированном пикетировании».

В воскресенье около 15:35, по предварительной информации, двигаясь по парковке на пр-те Победителей водитель служебного автомобиля «Шевроле Нива» не уступил дорогу приближающемуся справа водителю автомобиля «Мицубиси». Пострадавших в ДТП нет. В отношении водителя «Шевроле Нива» составлен протокол об административном правонарушении.