Пальчиса и Масловского осудили на 15 суток

Блогер Эдуард Пальчис осужден на 15 суток административного ареста за участие в «несанкционированной акции» 31 мая около Комаровского рынка в Минске, где в тот день проходили массовые пикеты по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты.

Как пишет spring96.org , такое решение принял 15 июня суд Октябрьского района столицы.

В своем телеграм-канале Пальчис написал, что не понимает причины, по которой его привлекли к административной ответственности: «Скорее всего, причина кроется в освещении очередей во время легального пикет по сбору подписей на Комаровке».

Пальчис сообщил, что 19 июня в суде Октябрьского района в отношении него пройдет еще одно административное разбирательство.

«Так что в теории целых 30 суток вы сможете отдыхать от долгих постов и длинных стримов, лето все же на дворе», — написал блогер.

По информации правозащитников, сегодня в суде Фрунзенского района Минске за участие в тех же пикетах возле Комаровского рынка на 15 суток осужден еще один блогер — Николай Масловский.

В суде Масловский заявил, что его не уведомили в надлежащем порядке о разбирательстве, а также указал на иные процессуальные нарушения. Блогер подчеркнул, что не участвовал в какой-то несанкционированной акции, поскольку около рынка происходило полностью законное предвыборное мероприятие. Он отметил, что «постоянно передвигался и вел стрим» с места событий. Однако судью Аллу Бушеву его аргументы не убедили.

Как сообщалось ранее, 15 июня суд Советского района Минска постановил наказать 15 сутками ареста видеоблогера Владимира Цыгановича (MozgON) — также за участие в «несанкционированной акции» 31 мая возле Комаровского рынка.

Поскольку сейчас Цыганович отбывает ранее назначенный административный арест, разбирательство прошло в режиме видеоконференции через Skype. Правозащитники сообщают, что Цыгановича удалили до начала заседания, поскольку тот потребовал от судьи, чтобы она «представила доказательства, что является судьей».

По информации правозащитников, сегодня в Минске также проходят «дистанционные суды» над оппозиционными политиками Николаем Статкевичем и Максимом Винярским, которые сейчас отбывают ранее назначенные административные аресты.