В Беларуси продолжает расти число жертв COVID-19

В Беларуси зарегистрированы 54 тыс. 680 человек (+707 за сутки) с положительным тестом на COVID-19.

Число погибших достигло 312 (+4).

Как отметили в Минздраве, выздоровели и выписаны 30 тыс. 420 пациентов. Всего проведено 749 тыс. 917 тестов.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.

14 июня в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ заместитель министра — главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова заявила, что в Минздраве не исключают второй волны заболеваемости COVID-19. «Во всяком случае, система здравоохранения готовится к этому», — подчеркнула она.

12 июня официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев сообщил журналистам, что Беларусь все еще находится на стадии локальной передачи коронавирусной инфекции COVID-19, и ситуация достаточно серьезная.