В Речице сотрудники ГАИ стреляли по колесам — за рулем оказался 15-летний россиянин

15-летний россиянин, гостивший у родственников в Речице, спровоцировал погоню со стрельбой. Инцидент имел место рано утром 12 июня.

На одном из перекрестков сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль «Лянча», пассажир и водитель которого не были пристегнуты. Но требование об остановке водитель проигнорировал.

Включив проблесковые, экипаж ГАИ начала преследование. Уходя от погони, водитель «Лянчи» разгонялся до 100 км/ч и многократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу для других участников дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД.

Предупреждения об использовании табельного оружия также не остановили беглеца. На загородной дороге милиционеры совершили несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем прострелили задние колеса, после чего легковушка вынуждена была остановиться.

Как выяснилось, 15-летний водитель взял автомобиль без спроса. Пассажиром оказался 17-летний учащийся из Гомеля, также гостивший у родных.

Информация о совершенном правонарушении будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.