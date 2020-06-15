В Речице сотрудники ГАИ стреляли по колесам — за рулем оказался 15-летний россиянин
15-летний россиянин, гостивший у родственников в Речице, спровоцировал погоню со стрельбой. Инцидент имел место рано утром 12 июня.
На одном из перекрестков сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль «Лянча», пассажир и водитель которого не были пристегнуты. Но требование об остановке водитель проигнорировал.
Включив проблесковые, экипаж ГАИ начала преследование. Уходя от погони, водитель «Лянчи» разгонялся до 100 км/ч и многократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу для других участников дорожного движения,
Предупреждения об использовании табельного оружия также не остановили беглеца. На загородной дороге милиционеры совершили несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем прострелили задние колеса, после чего легковушка вынуждена была остановиться.
Как выяснилось, 15-летний водитель взял автомобиль без спроса. Пассажиром оказался 17-летний учащийся из Гомеля, также гостивший у родных.
Информация о совершенном правонарушении будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.