Претендент на пост президента член ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель отказалась от участия в выборах. Соответствующее заявление передано в ЦИК 15 июня, сообщил БелаПАН руководитель ее инициативной группы Сергей Штода.

«План такой был изначально: мы еще 10 мая решили, что максимум 12 июня сходим с этой дистанции. Мы не планировали второй барьер переходить», — сказал он.

Штода пояснил, что участием Кисель в избирательной кампании они хотели привлечь внимание к проблемам грузоперевозчиков. «Мы все это чуть-чуть озвучили плюс поучаствовали и набрались опыта», — отметил Штода.

По его словам, изначально планировалось, что Кисель снимется с выборов в пользу председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича (Гайдукевич отказался от участия в выборах 26 мая. — БелаПАН.).

«Об этом все знали, Гайдукевич с первого дня знал, — сказал Штода. — У нас 72 человека в ассоциации. Кто-то поддерживает Лукашенко, кто-то поддерживает оппозицию, кто-то — Тихановскую и Цепкало. Мы, чтобы не ругаться между собой, решили, кто кого поддерживает, примерно распределили свои голоса в поддержку кандидатов. Это все виртуально, чтобы не получилось так, что ассоциация поддерживает какого-то одного человека».

По словам Штоды, лично он поддерживает председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича.

10 июня инициативная группа Натальи Кисель объявила, что в поддержку ее выдвижения кандидатом в президенты собрано более 108 тысяч подписей.

Выборы президента назначены на 9 августа.