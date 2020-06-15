17-летняя девушка серьезно пострадала в ДТП в Лидском районе. За рулем был ее ровесник

ДТП с участием автомобиля «Ниссан» случилось рано утром 15 июня в Лидском районе. В аварии серьезно пострадала 17-летняя девушка.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ночью 17-летний парень взял родительский автомобиль и со своими друзьями поехал за город кататься.

Около пяти часов утра на автодороге Заполье — Дайнова парень не справился с управлением и съехал за пределы проезжей части, где автомобиль опрокинулся.

Ехавшая на заднем сидении и непристегнутая 17-летняя девушка с политравмой и повреждениями позвоночника была госпитализирована в реанимационное отделение Лидской больницы.