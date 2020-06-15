Ермошина не видит проблем в сексистских высказываниях Лукашенко

Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов повторно сообщила об отсутствии оснований для вынесения предупреждения Александру Лукашенко в связи с его высказываниями о женщинах.

Фото из архива пресс-службы президента

Как говорится в ответе на массовые обращения граждан, опубликованном на сайте ЦИК, комиссия рассмотрела «вновь поступившие обращения (более десяти) с дополнительной аргументацией мнения их авторов по поводу дискриминационного характера высказываний главы государства в отношении белорусских женщин».

«Центральная комиссия считает необходимым отметить, что положения избирательного законодательства устанавливают равные права и обязанности для всех участников выборов. Высказывания главы государства этим положениям не противоречат. Повторно сообщаем, что основания для требуемого заявителями реагирования Центральной комиссии отсутствуют», — говорится в ответе ЦИК.

В начале июня Центризбирком уже отвечал на обращения граждан с требованием вынести Лукашенко предупреждение за дискриминационные высказывания в отношении женщин. Тогда Центральная комиссия указала, что «правовых оснований для вынесения требуемого заявителями предупреждения лицу, выдвигаемому кандидатом в президенты Республики Беларусь, не имеется».

29 мая, посещая Минский тракторный завод, претендент на пост президента Лукашенко заявил: «У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас <…> не Литва. Там президент была Даля Грибаускайте — пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден».

4 июня сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Ольга Ковалькова, которая также претендует на пост президента, обратилась в Следственный комитет с заявлением о привлечении Александра Лукашенко к уголовной ответственности по ст. 190 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан). В заявлении она привела уже упомянутые высказывания, а также указала на то, что Лукашенко не впервые допускает дискриминационные, по ее мнению, выражения в отношении женщин в политике.

В заявлении Ковалькова сослалась на ст. 22 Конституции, которая гласит, что «все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов», и на ст. 32, в которой говорится, что «женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья».

Она также отметила, что по ст. 80 Основного закона «президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее десяти лет непосредственно перед выборами».

Кроме того, ст. 26 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Беларусью, гласит, что «все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту закона».

«Я считаю, что вышеперечисленные публичные высказывания и утверждения от первого лица государства — Александра Лукашенко — являются дискриминационными и нарушают равноправие граждан, — подчеркнула в заявлении политик. — Заявления Александра Лукашенко в адрес меня как женщины и всех женщин являются умышленным установлением преимуществ граждан в зависимости от пола и причинили существенный вред моим конституционным правам и свободам».

«Данные высказывания от должностного лица являются действиями, которые посягают на общественные отношения, обеспечивающие равноправие человека в различных сферах государственной и общественной жизни вне зависимости от пола и вне зависимости от индивидуальных качеств лица, и являются нарушением равноправия граждан, за что предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 190 Уголовного кодекса», — отметила Ковалькова.