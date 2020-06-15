Ночью будет до +18°С

/ Общество
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В ночь на вторник, 16 июня, в Беларуси сгустится туман.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в зависимости от региона будет находить в пределах +12..+18°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.
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Тэги: погода

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