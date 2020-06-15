Ночью будет до +18°С 15.06.2020 / 15:05 / Общество Просмотров: 102 A- A+ В ночь на вторник, 16 июня, в Беларуси сгустится туман. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в зависимости от региона будет находить в пределах +12..+18°С. Атмосферное давление существенно не изменится. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: погода Другие материалы на эту тему: Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси