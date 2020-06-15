«Помогите, потому что там его убьют». Арест Северинца увеличили до 75 суток

Супруга задержанного политика Ольга Северинец сообщила об этом в «Фейсбуке».

«Сегодня позвонил человек, который сидел с Павлом, и сказал, что Павлу дали еще 2 протокола по 15 суток — всего 75, все вещи забрали, включая зубную щетку, теплую одежду, средства гигиены, и его уже дважды отправляли в КПЗ, где очень холодно. Паша просит передать передачу, но мы не можем этого сделать, потому что передачи не принимают. Прошу вас, если вы можете как-то повлиять на то, что с ним делают, помогите, потому что там его убьют», — написала Ольга.

Павла Северинца задержали 7 июня после пикета на Комаровском рынке. На следующий день его осудили на 15 суток ареста.

Накануне своего задержания Павел Северинец записал видеообращение к участникам политических дебатов Naviny.by. В нем политик еще раз озвучил свою стратегию перемен в Беларуси: гражданское неповиновение, мирный массовый протест и общенациональная забастовка.