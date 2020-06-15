На берегу Двины в Новополоцке нашли тело 16-летней девушки

Следователи рассматривают версию убийства.

По информации областного УСК, вечером 11 июня в милицию обратился воспитатель Новополоцкого музыкального колледжа. Оказалось, что одна из учащихся ушла из общежития и ее не могут найти. 12 июня на берегу Двины правоохранители обнаружили ее тело.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса (убийство).