На берегу Двины в Новополоцке нашли тело 16-летней девушки
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Следователи рассматривают версию убийства.
По информации областного УСК, вечером 11 июня в милицию обратился воспитатель Новополоцкого музыкального колледжа. Оказалось, что одна из учащихся ушла из общежития и ее не могут найти. 12 июня на берегу Двины правоохранители обнаружили ее тело.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса (убийство).