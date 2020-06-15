Страховой компании «Кентавр» заблокировали счета

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Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля заблокированы счета страховой компании «Кентавр».

В этой связи у компании «возникли трудности по обслуживанию физических и юридических лиц», сообщает на сайте «Кентавра». Отмечается, что «ни работникам компании, ни самой компании обвинения не предъявлены, следственные действия не проводятся».


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Обыски в страховой компании «Кентавр» прошли 11 июня в связи с расследованием уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и легализации преступных доходов. По этому же делу сотрудники ДФР КГК пришли с обысками в центральный офис «Белгазпромбанка» и в офисы компаний «ПриватЛизинг» и «Кампари».

В «Кентавре» был изъяты компьютеры генерального директора и его первого заместителя.

Страховая компания «Кентавр» является давним клиентом и партнером «Белгазпромбанка». В свое время банк рассматривал возможность приобрести долю в этой компании, но акционеры банка не одобрили сделку. Одним из акционеров «Кентавра» является лизинговая компания «ПриватЛизинг», долю в которой имеют бывшие высокопоставленные сотрудники «Белгазпромбанка».
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Тэги: страховая компания Кентавр дело Белгазпромбанка

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