Цепкало уверен в нейтральной позиции России по выборам

На нынешних президентских выборах в Беларуси Россия заняла нейтральную позицию и «будет, естественно, в первую очередь ориентироваться на выбор белорусского народа». Такое мнение высказал претендент на пост главы государства Валерий Цепкало 15 июня в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не вижу в настоящий момент, чтобы Россия каким-то образом активно вмешивалось во внутриполитический процесс в Беларуси», — сказал Цепкало.

Белорусские власти и подконтрольные им СМИ неоднократно заявляли об иностранном вмешательстве в выборы, при этом конкретная страна не называлась, но упоминались «российские олигархи». Сетования на вмешательство появились после того, как о решении баллотироваться на высший государственный пост объявил экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико.

В частности 1 июня Александр Лукашенко на встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком заявил: «Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы».