На каждой пятой стройке Минска выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм

Удельный вес нарушений на стройобъектах возрос: 19,9 % против 18 % за аналогичный период 2019-го.

Об этом в ходе прямой телефонной линии сообщила агентству «Минск-Новости» заведующий отделением гигиены труда ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» Зоя Осос.

По итогам мониторинга строительных объектов в январе — мае нарушения в основном касались санитарного содержания территорий (несвоевременного сбора и вывоза отходов производства) и состояния бытовых помещений. В числе основных нарушителей — объекты концерна «Минскстрой» (22,8 %) и ОАО «Минскремстрой» (22,2 %). В ОАО «МАПИД» ситуация получше — по итогам 41 обследования выявлено восемь нарушений.

За недочеты было оштрафовано 96 должностных лиц, выдано 214 рекомендаций.