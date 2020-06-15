Лукашенко наградил посла Словакии, посетившего парад 9 мая

Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш награжден орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 15 июня, сообщила пресс-служба президента.

«Посол удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией», — отмечается в релизе.

Дипломат посетил военный парад 9 мая в Минске без консультаций со своим МИДом. 12 мая он подал в отставку. Лукашенко назвал посещение Мигашем парада «достойным поступком», а его отставку — «международным скандалом».