В Бресте задержали пресс-секретаря инициативной группы Тихановской

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Александру Кабанову позвонили из поликлиники, попросили прийти туда. На выходе из нее его попытались задержать — не вышло. Задержали чуть позже.

Кабанов пропал вечером 15 июня в районе улицы Стафеева, сообщил правозащитник Роман Кисляк.

По информации инициативной группы Тихановской, Кабанов находится в ИВС Ленинского РОВД Бреста. Причины задержания неизвестны. В последнее время он ни в чем не участвовал: отбыл «сутки» за участие в акции противников аккумуляторного завода 12 апреля, после чего был в больнице из-за коронавируса и дома на самоизоляции.

Светлана Тихановская заявляла, что снимает свои пикеты по сбору подписей в Минске и областных городах на 12, 13 и 14 июня из-за опасения, что там могут состояться провокации в отношении сборщиков подписей.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: инициативная группа сбор подписей президентские выборы-2020 Персона: Роман Кисляк Александр Кабанов Светлана Тихановская Город: Брест

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