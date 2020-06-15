«Стоило остановить игру». АБФФ разобрала второй гол «Шахтера» в ворота БАТЭ

На канале АБФФ вышел очередной выпуск «Судите с нами», в котором в том числе был разобран самый спорный эпизод прошедшего тура — гол солигорчан, который привел к ничьей в матче.

«Судья, находясь не совсем в оптимальной позиции, не совсем четко смог уловить, куда, собственно, были направлены ноги игрока "Шахтера", каким образом они дальше взаимодействуют с вратарем. Наблюдая сбоку на повторе, мы видим, что Сзоке врезается в голкипера, нога его выпрямлена, следует контакт, и поэтому стоило остановить игру», — рассказал представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.

Если бы игра была остановлена в том эпизоде, второй мяч в ворота БАТЭ был бы не засчитан.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Виталием Севостьяником.