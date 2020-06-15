Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 16 июня

Кратковременные дожди, местами сильные, с грозами, ожидаются в Беларуси днем 16 июня, сообщили в Белгидромете.

Согласно данным метеорологов, во вторник в республике будет преобладать переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируются грозы и ливни. Ветер переменных направлений 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с

В течение дня воздух прогреется до +23… +29 °C, а по востоку страны — до +30 °C. Ночью же будет +12… +18 °C.