Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 16 июня

/ Общество
Просмотров: 152

Кратковременные дожди, местами сильные, с грозами, ожидаются в Беларуси днем 16 июня, сообщили в Белгидромете.

Согласно данным метеорологов, во вторник в республике будет преобладать переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируются грозы и ливни. Ветер переменных направлений 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с

В течение дня воздух прогреется до +23… +29 °C, а по востоку страны — до +30 °C. Ночью же будет +12… +18 °C.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси