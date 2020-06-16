В магазине symbal.by изъята часть бухгалтерских документов

Сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД Минска и четыре налоговых инспектора инспекции МНС по городу Минску 15 июня провели четырехчасовой осмотр магазина по продаже национальной символики symbal.by.

Об этом сообщил директор магазина Павел Белоус на своей странице в «Фейсбуке».

По словам Белоуса, осмотрены торговые, офисные и производственные помещения, составлены протоколы, изъята часть бухгалтерских документов.

«Против нашего магазина ведется административный процесс по факту, который произошел 12 июня, когда у нашего курьера милиционеры забрали тенниски “ПСІХО3%”, и рассматривается вариант заведения административного дела по факту нарушения правил перевозки материальных ценностей», — написал Белоус.

Он подчеркнул, что вся продукция, в том числе задержанная, продается в магазине «абсолютно легально и имеет документы», «каждая копейка, полученная от покупателей, проходит через кассу, и с нее уплачены все налоги».

Как сообщил Белоус, курьер не получил протокол по факту задержания теннисок, не присутствовал во время их пересчета, количество задержанных теннисок в протоколе больше, чем «по факту по накладным» вез курьер.