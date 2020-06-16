Вместе с теплом пришли дожди и грозы
Во вторник, 16 июня, погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферный фронт и теплая неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди. Местами ливни, град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах местами шквалистое усиление (порывы до 20 м/с).
- Минск +25..+27°C (вероятность дождя 80-90%, местами грозы, ливень).
- Брест +24..+26°C (вероятность дождя 5-10%);
- Витебск +28..+30°C (вероятность дождя 60-70%, гроза);
- Гомель +29..+31°C (вероятность дождя 60-70%, гроза);
- Гродно +22..+24°C (вероятность дождя 5-10%);
- Могилев +28..+30°C (вероятность дождя 60-70%, гроза).
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.