Лукашенко принял кадровые решения
Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, касающихся судейского корпуса.
Соответствующий указ глава государства, как передает его пресс-служба, подписал 15 июня.
Так, в частности,
назначены:
- Александр Корзун — председателем Гродненского облсуда;
- Олег Федоров — зампредом Витебского облсуда.
освобожден:
- Владимир Григорович — от должности первого зампреда и судьи Минского горсуда.
Кроме указанных персон «указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси».