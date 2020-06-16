Лукашенко принял кадровые решения

Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, касающихся судейского корпуса.

Соответствующий указ глава государства, как передает его пресс-служба, подписал 15 июня.

Так, в частности,

назначены:

Александр Корзун — председателем Гродненского облсуда;

Олег Федоров — зампредом Витебского облсуда.

освобожден:

Владимир Григорович — от должности первого зампреда и судьи Минского горсуда.

Кроме указанных персон «указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси».