Лукашенко принял кадровые решения

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Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, касающихся судейского корпуса.

Соответствующий указ глава государства, как передает его пресс-служба, подписал 15 июня.

Так, в частности,

назначены:

  • Александр Корзун — председателем Гродненского облсуда;
  • Олег Федоров — зампредом Витебского облсуда.

освобожден:

  • Владимир Григорович — от должности первого зампреда и судьи Минского горсуда.

Кроме указанных персон «указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси».
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Тэги: кадровая политика Персона: Александр Лукашенко Александр Корзун Олег Федоров Владимир Григорович

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