КГК включил в план проверок почти 2300 субъектов

Во втором полугодии 2291 субъект попадет под колпак.

Как сообщили в пресс-службе Комитета госконтроля, всего на второе полугодие запланировано 2 598 проверок, из них 1 839 (71%) будут носить надзорный характер.

Наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС — 670 (26% от общего количества), Минтруда и соцзащиты — 491 (19%), Госстандарта — 267 (10%), Минприроды — 241 (9%), Минфина — 206 (8%). Органами прокуратуры и КГК 70 (2,7%) и 62 проверки (2,4%) соответственно.