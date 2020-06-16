КГК включил в план проверок почти 2300 субъектов

/ Экономика
Просмотров: 1216

Во втором полугодии 2291 субъект попадет под колпак.

Как сообщили в пресс-службе Комитета госконтроля, всего на второе полугодие запланировано 2 598 проверок, из них 1 839 (71%) будут носить надзорный характер.

Наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС — 670 (26% от общего количества), Минтруда и соцзащиты — 491 (19%), Госстандарта — 267 (10%), Минприроды — 241 (9%), Минфина — 206 (8%). Органами прокуратуры и КГК 70 (2,7%) и 62 проверки (2,4%) соответственно.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: КГК проверки

Другие материалы на эту тему:

Строят дачи и воруют бычков. Как начальники используют белорусов?

Строят дачи и воруют бычков. Как начальники используют белорусов?

Не прячьте вашу выручку. На чем ловят белорусский бизнес

Не прячьте вашу выручку. На чем ловят белорусский бизнес

КГК предложил увеличить бюджет ФСЗН за счет «жирных котов»

КГК предложил увеличить бюджет ФСЗН за счет «жирных котов»

На чем Комитет госконтроля ловит белорусский бизнес

На чем Комитет госконтроля ловит белорусский бизнес