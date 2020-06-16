В мире уже зафиксировано более 8 млн заболевших COVID-19
Университет Джонса Хопкинса опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом и смертности от COVID-19.
Как сообщается, на утро 16 июня в мире было зафиксировано 8 018 742 случая заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в следующих странах:
- США — 2 114 026;
- Бразилия — 888 271;
- Россия — 536 484;
- Индия — 343 091;
- Великобритания — 298 315.
За все время пандемии недуг забрал 436 899 жизней. «Лидерами» здесь являются:
- США — 116 127;
- Бразилия — 43 959;
- Великобритания — 41 821;
- Италия — 34 371;
- Франция — 29 439.