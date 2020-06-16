В мире уже зафиксировано более 8 млн заболевших COVID-19

Университет Джонса Хопкинса опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом и смертности от COVID-19.

Как сообщается, на утро 16 июня в мире было зафиксировано 8 018 742 случая заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в следующих странах:

США — 2 114 026; Бразилия — 888 271; Россия — 536 484; Индия — 343 091; Великобритания — 298 315.

За все время пандемии недуг забрал 436 899 жизней. «Лидерами» здесь являются: