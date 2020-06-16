В мире уже зафиксировано более 8 млн заболевших COVID-19

/ Мир
Просмотров: 101

Университет Джонса Хопкинса опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом и смертности от COVID-19.

Как сообщается, на утро 16 июня в мире было зафиксировано 8 018 742 случая заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в следующих странах:

  1. США — 2 114 026;
  2. Бразилия — 888 271;
  3. Россия — 536 484;
  4. Индия — 343 091;
  5. Великобритания — 298 315.

За все время пандемии недуг забрал 436 899 жизней. «Лидерами» здесь являются:

  1. США — 116 127;
  2. Бразилия — 43 959;
  3. Великобритания — 41 821;
  4. Италия — 34 371;
  5. Франция — 29 439.

 

 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в