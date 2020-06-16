В Минске из-за ремонта путепровода на Орловской на четыре месяца ограничат движение

На протяжении четырех месяцев будут вестись ремонтные работы путепровода на улице Орловской в Минске.

С сегодняшнего дня начинаются подготовительные работы, основная деятельность здесь закипит с 6 июля.

Как пишет «МН» , ограничение движения будет действовать:

на улице Орловской (от Тимирязева до существующих съездов путепровода на Орловскую через Победителей);

на проспекте Победителей (от Нарочанской до Саперов).

По словам директора «Гордорстроя» Александра Ярошика, «по путепроводу и под ним проехать будет невозможно. Объезд организуется по правоповоротным съездам развязки, которые продлят и закольцуют. Потоки будут регулироваться светофорами».

Также он сообщил, что по улице Орловской смогут двигаться все виды транспорта, по проспекту Победителей — общественный и специальный, а личные машины заранее перенаправят на улицу Тимирязева через улицы Саперов, Нарочанскую и Радужную.