Заболевшую COVID-19 Елену Зеленскую госпитализировали

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Заболевшую на прошлой неделе COVID-19 супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из клиник столицы.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в настоящее время диагноз звучит так: COVID-19. Внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0.

Состояние первой леди стабильное.

Жена президента находится в изоляции, под наблюдением медиков.

В Офисе президента также подчеркнули, что «вчера отрицательный результат показали очередные тесты ПЛР на COVID-19 Владимира Зеленского и детей».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Украина Персона: Елена Зеленская

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