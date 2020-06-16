Заболевшую COVID-19 Елену Зеленскую госпитализировали

Заболевшую на прошлой неделе COVID-19 супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из клиник столицы.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в настоящее время диагноз звучит так: COVID-19. Внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0.

Состояние первой леди стабильное.

Жена президента находится в изоляции, под наблюдением медиков.

В Офисе президента также подчеркнули, что «вчера отрицательный результат показали очередные тесты ПЛР на COVID-19 Владимира Зеленского и детей».