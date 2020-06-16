На заводе «Полимир» вновь произошла нештатная ситуация

Второе за десять дней ЧП произошло в Новополоцке на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан».

Как сообщили в МЧС, сегодня утром в дежурную часть поступил сигнал об остановке турбокомпрессоров В-1 и В-2 цеха №104 (производство этилена).

«В результате сокращения выпуска этилена частично остановлен технологический процесс в цехе №105 (производство пропилена) и в цехе №402 (производство полиакрилонитрильного волокна). Пострадавших нет. Помощь МЧС не потребовалась», — сообщили спасатели.

По предварительным данным, остановка произошла из-за снижения напряжения питающей электрсети.

На предприятии сообщили, что восстановления производственных мощностей стоит ожидать к 10 утра 17 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня на заводе произошла авария: «кратковременное аварийное отключение электроэнергии», в результате чего «произошла остановка технологического процесса выпуска этилена и полиэтилена в цехах №№102 и 105, а также работа турбокомпрессоров В-2 и В-3 цеха №104».