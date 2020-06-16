ЦИК отказался от схемы Бабарико по приему подписных листов
Территориальные избирательные комиссии не будут принимать подписные листы по схеме, разработанной командой потенциального претендента на пост президента Виктора Бабарико.
«Так называемые «сопроводительные письма», которые готовятся командой для сдачи вместе с подписными листами и содержат фамилии избирателей из этих листов и нумерацию подписных листов, не имеют ни правового, ни фактического значения, — говорится в сообщении на сайте Центризбиркома. — Процедура приема подписных листов в территориальных комиссиях предусмотрена в пособии для территориальных комиссий по выборам президента Республики Беларусь, утвержденном постановлением Центральной комиссии от 20 апреля 2020 года № 7».
В ЦИК отметили, что прием и пересчет сдаваемых подписных листов производится в личном присутствии координатора инициативной группы, сдающего листы. Дата приема подписных листов и их количество заверяются личными подписями как члена территориальной комиссии, принявшего подписные листы, так и координатора, их сдавшего, в журнале регистрации входящих документов комиссии.
«Координатор инициативной группы вправе сфотографировать страницу журнала с вышеуказанными сведениями, подтверждающими принятие у него подписных листов в соответствующем количестве, — говорится в сообщении. — Вышеуказанная процедура в отличие от предлагаемой командой Бабарико В.Д. гарантирует полную сохранность сданных в комиссии подписных листов. Вместо переписывания в «сопроводительные письма» фамилий избирателей в подписных листах представляется оправданным изготовление и хранение инициативной группой копий сданных подписных листов».
В этой связи ЦИК разъясняет, что при поступлении «сопроводительных писем» в территориальные комиссии «эти письма будут оставляться комиссиями без рассмотрения».
«Прием подписных листов и проверка содержащихся в них подписей будут осуществляться территориальными комиссиями в рамках требований избирательного законодательства», — отмечается в сообщении.
На сайте Виктора Бабарико указано, что в его поддержку собрано 335 тысяч подписей, из них командой проверены 270 тысяч, уже сданы в избирательные комиссии 120 тысяч.
12 июня Александр Лукашенко в ходе поездки по Витебской области заявил, что в его поддержку подписалось 1,5 млн человек.
Еще один оппозиционный кандидат, бывший руководитель Парка высоких технологий, экс-посол в США Валерий Цепкало, утром 15 июня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что за него собрано 180 тыс. подписей.
О достижении порога в 100 тысяч подписей 10 июня сообщила бывший депутат Палаты представителей Анна Канопацкая.
В тот же день инициативная группа предпринимательницы Натальи Кисель объявила о сборе 108 тыс. подписей, однако 15 июня она сняла свою кандидатуру. По словам руководителя ее штаба Сергея Штоды, изначально планировалось, что претендент снимется в пользу председателя Либерально-демократической партии, депутата ПП НС Олега Гайдукевича, но тот решил не участвовать в выборах, о чем сообщил 26 мая.
Председатель партии «Грамада» Сергей Черечень, по данным его инициативной группы на 8 июня, собрал 75 тыс. подписей. Объявленная цель — 115 тысяч.
16 июня Светлана Тихановская сообщила БелаПАН, что собрала необходимые 100 тысяч подписей для ее выдвижения кандидатом в президенты.
Сбор подписей, которым сейчас занимаются инициативные группы 13 претендентов на высший государственный пост, завершается 19 июня. Выборы назначены на 9 августа.