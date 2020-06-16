WhatsApp готовит сервис для электронных платежей

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Популярная в мире социальная сеть Facebook приступила к запуску сервиса электронных платежей.

Фото pixabay.com

Сепрвис будет работать на платформе приложения WhatsApp.

Как сообщил Марк Цукерберг, первыми воспользоваться новой функцией смогут жители Бразилии.

Согласно ожиданиям разработчиков, пользователи получат возможность приобретать товары у местных компаний прямо в чате. Подтвердить перевод можно будет с помощью шестизначного PIN-кода или отпечатка пальца.

Для обычных пользователей функция бесплатна, а с компаний будет взиматься сервисный сбор за получение платежей. Размер сбора в компании не уточнили, пишет incrussia.ru.
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Тэги: WhatsApp Персона: Марк Цукерберг