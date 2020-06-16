WhatsApp готовит сервис для электронных платежей

Популярная в мире социальная сеть Facebook приступила к запуску сервиса электронных платежей.

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Сепрвис будет работать на платформе приложения WhatsApp.

Как сообщил Марк Цукерберг, первыми воспользоваться новой функцией смогут жители Бразилии.

Согласно ожиданиям разработчиков, пользователи получат возможность приобретать товары у местных компаний прямо в чате. Подтвердить перевод можно будет с помощью шестизначного PIN-кода или отпечатка пальца.