WhatsApp готовит сервис для электронных платежей
Популярная в мире социальная сеть Facebook приступила к запуску сервиса электронных платежей.
Сепрвис будет работать на платформе приложения WhatsApp.
Как сообщил Марк Цукерберг, первыми воспользоваться новой функцией смогут жители Бразилии.
Согласно ожиданиям разработчиков, пользователи получат возможность приобретать товары у местных компаний прямо в чате. Подтвердить перевод можно будет с помощью шестизначного PIN-кода или отпечатка пальца.
Для обычных пользователей функция бесплатна, а с компаний будет взиматься сервисный сбор за получение платежей. Размер сбора в компании не уточнили, пишет