Лукашенко улетел в Гродно

Сегодняшний день Александр Лукашенко проводит на западе страны.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, он заявил, что есть хорошие возможности для экономического развития Беларуси.

«Жить можно. Надо только чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентированная. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси», — заявил Лукашенко.

Остановился он и на сельском хозяйстве, констатировав, что погода в нынешнем году пока складываются как нельзя лучше.

«Я уже думаю, что, может быть, из-за пандемии, что меньше летать начали. Я помню только с детства такую погоду, когда грозы, хорошие дожди в это время», — отметил президент.

Глава государства поставил задачу особо взять под контроль заготовку кормов и подготовку к уборочной.