Правозащитники: за полтора месяца около 100 человек в Беларуси осуждены на сутки

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За последние полтора месяца (с 6 мая) 97 человек в Беларуси осуждены на 1.246 суток административного ареста за участие в пикетах по выдвижению кандидатов в президенты, 105 — получили штрафы на сумму около 90 тысяч рублей.

Как отмечают правозащитники, административные статьи используются властями «в целях политического преследования».

«На граждан продолжают составлять протоколы и судить за выражение своего мнение или даже просто за присутствие на мирных акциях и пикетах по сбору подписей», — отмечается в сообщении, опубликованном на spring96.org.

Суды за «участие в несанкционированных мероприятиях» (ст. 23.34. КоАП) продолжаются. 16 июня в суде Первомайского района Минска рассматривается административное дело Ольги Николайчик. Суд Фрунзенского района будет рассматривать дело Валентина Троцкого, а суд Советского района — еще одно дело в отношении Вероники Мищенко.

19 июня в суде Первомайского района столицы за участие в легальных пикетах возле Комаровского рынка будут судить лидера движения «За Свободу» Юрия Губаревича, а также активистов Леонида Кулакова и Майю Наумову. В этот же день в суде Ленинского района назначено рассмотрение дела Марины Адамович — супруги оппозиционного политика Николая Статкевича, который уже отбывает наказание. Суд Октябрьского района рассмотрит новое административное дело блогера Эдуарда Пальчиса. В суде Фрунзенского района назначено рассмотрение еще одного административного протокола в отношении Николая Масловского. Суд Заводского района рассмотрит административное дело Виталия Савича.

Правозащитники также сообщают, что протоколы по ст. 23.34 КоАП за участие в легальных пикетах по сбору подписей за потенциальных кандидатов составлены на Алексея Мазуку, Галину Жуковскую, Петра Поправко, 83-летнего Яна Гриба.

В Гродно продолжается преследование участников пикета 29 мая, который закончился задержанием и арестом популярного блогера Сергея Тихановского и его соратников. Так, милиция преследует 63-летнюю пенсионерку Станиславу Дамшель, которая была в тот день на Советской площади. «Милиция составила на нее протокол по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Два дня подряд в квартиру пенсионерки наведываются милиционеры, которые хотят, чтобы женщина ехала с ними в РОВД. Станислава Дамшель болеет и находится на самоизоляции, поэтому в квартиру милиционеров не пускает, — сообщает правозащитный сайт.

На задержанного вместе с Тихановским Сергея Колмыкова составлены два протокола: по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и 23.4 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции). В мелком хулиганстве обвиняют также члена инициативной группы Светланы Тихановской Юлию Карначеву.

В Витебске суды за участие в пикете по сбору подписей 31 мая предстоят Татьяне Северинец — материа оппозиционного политика Павла Северинца, Николаю Качурцу и Людмиле Володкевич.

25 июня в Новополоцке (Витебская область) состоится суд над Евгением Вильским — координатором инициативной группы претенедента на пост президента Светланы Тихановской . На него составлено три протокола за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

В Гомеле за участие в несанкционированном массовом мероприятии будут судить претендента на пост президента Владимира Непомнящих, а также Аллу Гречко и Виталия Смолича.

В Светлогорске (Гомельская область) составлены протоколы на тех, кто на пикете возле ТЦ «Березка» 31 мая держал плакат с надписью «Свободу Сергею Тихановскому», — это Сергей Биствицкий, Виктор Ахремчук и Елена Маслюкова.

В Мозыре (Гомельская область) милиция разыскивает Еву Сапрыгину для составления протоколов за участие в пикетах в Минске и Витебске, где она стояла с разными плакатами. По информации правозащитников, девушка пропала в Минске 14 июня — вероятно, задержана.
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