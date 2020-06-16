Светлана Тихановская может сняться с выборов. Ей угрожали

Претендент в президенты Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского, может сняться с выборов.

Такое решение Тихановская, скорее всего, примет после того, как ей поступили анонимные угрозы.

Неизвестный мужчина, звонивший с зарубежного номера, намекнул ей, что если она не прекратит свою деятельность, то ее могут посадить, а ее детей забрать.

16 июня Тихановская приехала в Гомель, чтобы подать подписи в территориальный избирком. В сопровождении журналистов она отправилась в администрацию Советского района Гомеля, где находится комиссия. Именно в это время ей позвонили с неизвестного номера, сообщает БелаПАН .

Об этом звонке Светлана Тихановская рассказала в видеообращении, направленном в редакцию TUT.by .

В милицию обращаться она не намерена: «Заявление писать не буду, потому что звонил неизвестный человек, разговор я не записала. Звонил с иностранного номера, перезвонить на номер не удалось. Кого они будут искать?»

Светлана Тихановская сказала журналистам, что дети ей дороже. Сейчас она принимает решение по поводу своих дальнейших действий.

Накануне стало известно, что Светлана Тихановская собрала 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты.

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