Лукашенко назвал рецепт, как стать богатым

В ходе рабочей поездки в Гродно Александр Лукашенко провел встречу с активом этого западного региона.

Фото пресс-службы президента

Выступая перед собравшимися, он отметил, что встреча не носит предвыборных характер: «Просто ситуация в стране складывается таким образом, что она нуждается в конкретном разъяснении, пояснении, прежде всего для актива страны».

Глава государства сообщил, что хочет разъяснить суть происходящего в стране и ответить на «самые, может быть, и неприятные вопросы, которые сегодня бытуют».

Лукашенко подчеркнул, что всегда рад приезжать в область, потому что это «прекрасная земля, самое удобное место для жизни в нашей стране».

«Когда видишь ухоженные поля, чистоту и порядок (а у вас так практически везде), то еще раз воочию убеждаешься, что здесь живут трудолюбивые, искренне любящие свой край люди», — заметил он.

«Вам не надо объяснять, что благополучия и достатка можно добиться только честным и кропотливым трудом, что богатство не приходит, как говорят в народе, "знянацку". А если и приходит, то такое богатство недолговечно и никогда не принесет пользы в будущем ни человеку, ни государству», — отметил он.

По словам Лукашенко, Гродненская область — особая земля, пограничье, западный форпост.

«Вы, как никто другой, испытываете на себе постоянное и массированное воздействие соседей. Но при этом остаетесь настоящими патриотами своей страны, твердо поддерживающими курс нашего государства на суверенное развитие», — резюмировал глава государства.