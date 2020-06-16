Цепкало на посту президента использовал бы опыт Норвегии

Во всех небольших городках и поселках Беларуси нужно строить общественные центры с частичной инфраструктурой больших городов.

Такое мнение высказал претендующий на пост президента экс-глава Парка высоких технологий, бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало 16 июня, отвечая на вопросы граждан в онлайн-режиме. Трансляция велась на его youtube-канале.

На вопрос, как, по его мнению, можно улучшить жизнь в регионах, чтобы она была не хуже, чем в столице, Цепкало признал, что сегодня «есть проблема выравнивания качества жизни в больших областных центрах, больших городах и небольших районных центрах, может быть, даже в поселках городских».

«Мы когда-то начали строить так называемые агрогородки, потратив на это около 50 миллиардов долларов, — отметил он. — Это фактически были построенные в поле дома. А в построенных в поле домах человек, естественно, не хочет жить. Правильнее всего было бы строить так называемые community centres (общественные центры. — БелаПАН.). В каждом небольшом городке, поселке надо строить такие центры, которые бы включали в себя небольшой бизнес-центр, небольшую гостиницу, школу и детский сад, спортивные классы, рестораны. Там находится, может быть, какой-нибудь фельдшер, юрист, если мы говорим, что будем развивать фермерское хозяйство».

«Возможно, имело бы смысл разработать или заимствовать, спроектировать и построить в каждом небольшом городке. Тогда люди начнут строить жилье, в том числе люди из больших городов. Если небольшой городок находится на расстоянии 30, 50 или 100 километров от Минска или другого областного центра, то я не исключаю, что большое количество минчан захочет строить там дома. И эти дома будут объединены вокруг этих так называемых community centres», — добавил претендент на президентский пост.

Цепкало подчеркнул, что инфраструктура, которая существует в больших городах, «хоть и в каком-то усеченном виде, но должна присутствовать в небольших городках и даже деревнях».

В этом плане, по его мнению, интересен опыт Норвегии, где ядром небольших поселений выступают именно такие общественные центры.