За сутки в Беларуси от COVID-19 умерло еще шесть человек

По данным Минздрава, в Беларуси зарегистрированы 55 369 человек (+689 за сутки) с положительным тестом на COVID-19.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 318 пациентов (+6) с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», — отметили в Минздраве.

Выздоровели и выписаны 31 273 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего проведено 760 549 тестов.