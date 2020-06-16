За сутки в Беларуси от COVID-19 умерло еще шесть человек

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По данным Минздрава, в Беларуси зарегистрированы 55 369 человек (+689 за сутки) с положительным тестом на COVID-19.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 318 пациентов (+6) с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», — отметили в Минздраве.

Выздоровели и выписаны 31 273 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего проведено 760 549 тестов.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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