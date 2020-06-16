Что происходит на столичном рынке новостроек

На рынке столичных новостроек наблюдается небольшое снижение цен.

Снижение цен от 2% до 5% в зависимости от числа комнат в квартире отмечено по самому многочисленному (более 70% всех новостроек) и наиболее популярному среди покупателей классу «стандарт». В денежном эквиваленте снижение составляет от 30 до 70 долларов за квадратный метр, сообщает БелаПАН со ссылкой на руководителя компании «Твоя столица — Новостройцентр» Наталью Жалову.

Больше всего подешевели одно- и двухкомнатные квартиры — на 4 и 5% соответственно, или около 65 долларов за 1 кв. м. Трехкомнатные потеряли в цене заметно меньше — 2% (около 30 долларов за 1 кв. м.). Примерный расчет показывает, что среднестатистическая однокомнатная квартира класса «стандарт» теперь может обойтись дешевле приблизительно на 2.700 долларов, двухкомнатная — почти на 4.000, а трехкомнатная — на 2.400 долларов.

По данным «Твоей столицы», за май 2020 года средняя цена квадратного метра в новостройках Минска экономкласса составляет 1.300 долларов для однокомнатной квартиры, 1.220 — двухкомнатной, 1.160 — трехкомнатной; класса «стандарт» — 1.470, 1.370 и 1.310 соответственно; «комфорт» — 1.520, 1.560, 1.480; «престиж» — 1.710, 1.640 и 1.720 долларов.

«Рост цен на новостройки Минска наблюдался с лета 2017 года и к настоящему времени они выросли в среднем от 10% до 23% в зависимости от класса качества, что в денежном эквиваленте составляет от 160 до 220 долларов за квадратный метр, — отмечает Жалова. — В результате среднестатистическая однокомнатная квартира самого популярного класса «стандарт» за это время подорожала примерно на 12.000 долларов, а двухкомнатная — на 14.000. Но при этом рекордный уровень цен, который наблюдался в 2014 году, до сих пор не побит».

При этом она заметила, что повсеместного снижения на рынке не наблюдается. «Зато есть точечные акционные предложения со сниженными ценами, направленные на привлечение покупателей вследствие уменьшившегося за последние несколько месяцев спроса. В результате этого средний уровень цен и снижается», — пояснила эксперт.

По ее словам, акционные предложения чаще всего можно встретить в отношении новостроек классов «стандарт» и «комфорт», значительно реже — «эконом» и «престиж».

По мнению эксперта, отмечавшийся в последние три года подъем на рынке недвижимости во многом обусловлен наличием кредитов, которые восполняли недостаток собственных средств покупателей. На данный момент кредиты доступны, а ставки — от 7% по спецпрограммам на первый год до 13,6%.

«В настоящее время более 60% покупателей берут кредит. К тому же застройщики сегодня значительно лояльнее к покупателям и стараются найти подход к каждому. Если же ситуация в стране ухудшится, то в лучшем случае ставки по кредитам вырастут. Но это не самое страшное — ведь в 2015 году, когда ставки были на уровне 35-45%, кредиты тоже брали, только не так активно. Хуже, если кредиты вовсе станут недоступными. И такую ситуацию на будущее исключать не стоит, все зависит от величины экономических потрясений. В этом случае покупателям рассчитывать будет уже не на что», — подытожила специалист.