Вероника Цепкало просит правоохранительные органы расследовать угрозы в адрес Светланы Тихановской

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Вероника Цепкало, супруга претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало, обратилась к правоохранительным органам Беларуси с просьбой помочь в расследовании «вопиющего случая» анонимной телефонной угрозы, поступившей Светлане Тихановской.

В видеообращении, размещенном на странице Вероники Цепкало в «Фейсбуке», она отметила, что ее «взволновали и возмутили» угрозы, прозвучавшие в сторону Тихановской и ее детей. «Светлана, как мама и как женщина, я вас поддерживаю и нахожусь на вашей стороне», — сказала она.

Обращаясь к правоохранительным органам, Цепкало отметила: «Я верю, что мы живем в стране, где нет места страху и манипуляции, особенно, если речь идет о жизни детей и женщин. Пожалуйста, помогите».

16 июня Светлане Тихановской поступила анонимная угроза с требованием не сдавать в территориальную избирательную комиссию подписи, собранные за ее выдвижение кандидатом в президенты Беларуси. Аноним заявил, что, если Тихановская подаст подписи, у нее будут проблемы с детьми.

Светлана Тихановская сказала журналистам, что дети ей дороже. Сейчас она принимает решение по поводу своих дальнейших действий.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 угрозы Персона: Светлана Тихановская Валерий Цепкало Вероника Цепкало

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