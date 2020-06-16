Дмитриев отчитался о 100 тысячах собранных подписей

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Сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев собрал 100 тысяч подписей за свое выдвижение кандидатом в президенты.

«Начальник штаба мне сегодня сказал, что собрано 100 тысяч подписей, — отметил Дмитриев БелаПАН. — Сегодня же начали по районам потихоньку их сдавать в комиссии. С завтрашнего дня уже массово начнем сдавать».

Смотрите нашу программу дебатов с участием Андрея Дмитриева, а также Ольги Ковальковой, Сергея Черечня и Владимира Непомнящих.

Александр Лукашенко в ходе поездки по Витебской области 12 июня заявил, что в его поддержку подписалось 1,5 млн человек.

На сайте еще одного кандидата, бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико указано, что в его поддержку собрано 335 тысяч подписей, из них командой проверены 270 тысяч, уже сданы в избирательные комиссии 120 тысяч

Еще один кандидат, бывший руководитель Парка высоких технологий, экс-посол в США Валерий Цепкало, утром 15 июня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что за него собрано 180 тысяч подписей.

О достижении порога в 100 тысяч подписей 10 июня сообщила бывший депутат Палаты представителей Анна Канопацкая.

Светлана Тихановская сообщила 16 июня, что собрала необходимые 100 тысяч подписей для ее выдвижения кандидатом в президенты. Позже она сообщила журналистам, что поступила анонимная угроза с требованием не сдавать в территориальную избирательную комиссию подписи, собранные за ее выдвижение кандидатом в президенты Беларуси.

Сбор подписей, которым сейчас занимаются инициативные группы 13 претендентов на высший государственный пост, завершается 19 июня. Выборы назначены на 9 августа.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: Говори правду президентские выборы-2020 Персона: Андрей Дмитриев

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