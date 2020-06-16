Цепкало прокомментировал давление властей на Бабарико
Оказывая давление на бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, власть только повышает его популярность, считает еще один претендент на пост президента Валерий Цепкало.
Комментируя на своем ютьюб-канале ситуацию с уголовными делами, возбужденными против окружения Бабарико, он
«Мы, естественно, наблюдаем за тем, что происходит, — сказал Цепкало. — Вмешаться пока, естественно, нет никакой возможности. Но я так скажу, что это давление имеет обратный эффект — привлекает к другому кандидату дополнительное внимание. В общем-то власть оказывает себе медвежью услугу тем, что делает человека, на которого это давление оказывается, более популярным».
На вопрос, поступали ли ему или его семье угрозы в ходе предвыборной кампании, претендент на президентский пост ответил: «Нет, пока никаких угроз не поступало и, я надеюсь, не поступит».
«Мы занимаемся законной деятельностью, реализуем высшее право народа Беларуси на выборы, на то, чтобы время от времени менять политическую власть. Поэтому пока мы ничего такого не слышали, но мы этого и не боимся, потому что мы не делаем ничего противозаконного. Мы, наоборот, реализуем право белорусов на возможность иметь то правительство, которое они хотят», — подчеркнул Цепкало.
11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» и ряде других компаний прошли обыски. На следующий день председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил журналистам, что департамент финансовых расследований КГК располагает доказательствами причастности Виктора Бабарико к противоправной деятельности.
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