Тихановская решила продолжить участие в выборах после анонимной угрозы ее детям

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Светлана находится в избирательной комиссии в Гомеле, где сдает подписи за свое выдвижение.

Накануне Тихановская сообщила, что ей позвонили с незнакомого номера и сказали примерно следующее: «Примите к сведению, может быть, вы прекратите свою поездку, потому что вас могут посадить, а детей забрать».

Тихановскую поддержала cупруга претендента в президенты Вероника Цепкало. Она обратилась к правоохранителям с просьбой расследовать случай поступающих угроз в адрес Светланы.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: угроза президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская

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