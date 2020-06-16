Тихановская решила продолжить участие в выборах после анонимной угрозы ее детям

Светлана находится в избирательной комиссии в Гомеле, где сдает подписи за свое выдвижение.

Накануне Тихановская сообщила, что ей позвонили с незнакомого номера и сказали примерно следующее: «Примите к сведению, может быть, вы прекратите свою поездку, потому что вас могут посадить, а детей забрать».

Тихановскую поддержала cупруга претендента в президенты Вероника Цепкало. Она обратилась к правоохранителям с просьбой расследовать случай поступающих угроз в адрес Светланы.

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