Блогера Сергея Петрухина задержали под Марьиной Горкой

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Автор каналов «Народный репортер» и «Youtube-депутаты» Сергей Петрухин находился в деревне в Пуховичском районе в доме своей подруги.

«Чтобы задержать блогера, туда приехали два буса с милиционерами и с самого утра следили за домом. Перед задержанием они сообщили Петрухину, что забирают отбывать его неотбытые сутки», — говорится в сообщении правозащитного сайта spring96.org. Куда именно повезли блогера, пока неизвестно.

Петрухина арестовали 11 мая на 15 суток за участие в акции против завода 19 апреля. В этот же день его из изолятора госпитализировали в брестскую центральную городскую больницу с подозрением на коронавирус.

Накануне в Бресте 15 июня был задержан Александр Кабанов — представитель штаба претендента на пост президента Светланы Тихановской, блогер, который освещает протесты против строительства аккумуляторного завода под Брестом.
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Тэги: задержание блогера задержания белорусская оппозиция Персона: Сергей Петрухин Александр Кабанов Город: Марьина Горка

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