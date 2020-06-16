Блогера Сергея Петрухина задержали под Марьиной Горкой

Автор каналов «Народный репортер» и «Youtube-депутаты» Сергей Петрухин находился в деревне в Пуховичском районе в доме своей подруги.

«Чтобы задержать блогера, туда приехали два буса с милиционерами и с самого утра следили за домом. Перед задержанием они сообщили Петрухину, что забирают отбывать его неотбытые сутки», — говорится в сообщении правозащитного сайта spring96.org . Куда именно повезли блогера, пока неизвестно.

Петрухина арестовали 11 мая на 15 суток за участие в акции против завода 19 апреля. В этот же день его из изолятора госпитализировали в брестскую центральную городскую больницу с подозрением на коронавирус.

Накануне в Бресте 15 июня был задержан Александр Кабанов — представитель штаба претендента на пост президента Светланы Тихановской, блогер, который освещает протесты против строительства аккумуляторного завода под Брестом.