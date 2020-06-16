В Беларуси началась сборка китайских «Чанганей»

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На заводе «Юнисон» под Минском открылось сборочное производство автомобилей китайской компании Changan. Первой моделью стал компактный кроссовер Changan CS35.

«Запуск производства в Республике Беларусь является еще одним стратегически важным шагом в развитии компании Changan. Завод "Юнисон" обладает необходимым технологичным оснащением и опытом производства современных автомобилей. На заводе соблюдается строгий регламент работ и контроль качества Changan Quality Control, что позволяет обеспечить высокое качество сборки наших автомобилей», — приводится в пресс-релизе комментарий заместителя генерального директора Changan International и генерального директора ООО «Чангань Моторс Рус» Сунь Цзэцзюня.

В свою очередь председатель наблюдательного совета СП ЗАО «Юнисон» Алексей Ваганов отметил, что сотрудничество с новым партнером Changan Automobile Group стратегически важно для обеих компаний.

«Сегодня на заводе "Юнисон" уже запущено производство популярного компактного кроссовера Changan CS35PLUS. В дальнейшем мы планируем расширять линейку выпускаемых автомобилей марки. Наш большой опыт работы с другими крупными автомобильными брендами, а также мощности завода, технологичные цеха сварки и окраски позволяют нам производить качественные современные автомобили. Также в будущем в планах завода наладить выпуск не только автомобилей с бензиновым двигателем, но и электрокаров. Для этого главой государства принят указ о поддержке развития электротранспорта, который открывает новые возможности рынка», — прокомментировал Ваганов.

Компания Changan основана в 1862 году в городе Чунцин, сегодня входит в «большую четверку» автопроизводителей Китая. На данный момент помимо собственного производства Changan имеет совместное производство с рядом международных автомобильных брендов, таких как Mazda, Ford, Suzuki, PSA.

Завод «Юнисон» расположен в деревне Обчак в 10 км от Минска. Был основан в 1996 году как белорусско-британское совместное предприятие Ford Union, а в 2000 году преобразован в СП ЗАО «Юнисон». На протяжении более чем 15 лет осуществлял сборку ряда автомобильных марок, включая Ford, KIA, Samand, Lublin, Zotye, Cadillac и другие.

 
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Тэги: Юнисон Чангань Персона: Сунь Цзэцзюнь Алексей Ваганов

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