В Беларуси началась сборка китайских «Чанганей»

На заводе «Юнисон» под Минском открылось сборочное производство автомобилей китайской компании Changan. Первой моделью стал компактный кроссовер Changan CS35.

«Запуск производства в Республике Беларусь является еще одним стратегически важным шагом в развитии компании Changan. Завод "Юнисон" обладает необходимым технологичным оснащением и опытом производства современных автомобилей. На заводе соблюдается строгий регламент работ и контроль качества Changan Quality Control, что позволяет обеспечить высокое качество сборки наших автомобилей», — приводится в пресс-релизе комментарий заместителя генерального директора Changan International и генерального директора ООО «Чангань Моторс Рус» Сунь Цзэцзюня.

В свою очередь председатель наблюдательного совета СП ЗАО «Юнисон» Алексей Ваганов отметил, что сотрудничество с новым партнером Changan Automobile Group стратегически важно для обеих компаний.

«Сегодня на заводе "Юнисон" уже запущено производство популярного компактного кроссовера Changan CS35PLUS. В дальнейшем мы планируем расширять линейку выпускаемых автомобилей марки. Наш большой опыт работы с другими крупными автомобильными брендами, а также мощности завода, технологичные цеха сварки и окраски позволяют нам производить качественные современные автомобили. Также в будущем в планах завода наладить выпуск не только автомобилей с бензиновым двигателем, но и электрокаров. Для этого главой государства принят указ о поддержке развития электротранспорта, который открывает новые возможности рынка», — прокомментировал Ваганов.