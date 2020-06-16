Валовой внутренний продукт Беларуси в январе—мае снизился на 1,8%

Белорусский ВВП составил 51 млрд рублей, или на 1,8% меньше, чем за такой же период 2019 года, следует из данных Белстата.

В январе 2020 года снижение составило 1,9%, январе—феврале — 0,6%, январе—марте — 0,3%, январе—апреле — 1,3%.

Прежний премьер-министр Беларуси Сергей Румас ранее заявлял об ожидаемом во втором полугодии восстановлении экономической активности. «Мы ожидаем, что, примерно, каким падение будет по четырем месяцам — таким оно останется и по полугодию», — отметил Румас 16 мая. В то же время, добавил он, правительство рассчитывает, что во втором полугодии «экономическая активность будет восстанавливаться, а экономика будет показывать осторожный, но рост».

Официальный прогноз властей на 2020 год предусматривает рост ВВП на 2,8%.

Оптимизм белорусского правительства не разделяют международные финансовые институты. Спад, который ждет белорусскую экономику в 2020 году, будет самым большим за последние 25 лет — такой экономический прогноз Всемирного банка, онлайн-презентация которого состоялась 26 мая.