Бабарико заверил, что подавляющее большинство в нынешней власти — адекватные люди

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Минимум 80% в нынешней власти — адекватные люди, но им нужно дать возможность принимать решения. Такое мнение высказал претендент на пост президента Виктор Бабарико в интервью блогеру Марату Минскому, которое опубликовано 16 июня.

«У нас достаточно много людей в действующей власти, готовых взять на себя ответственность и за исполнительную власть, и за законодательную власть, и за судебную», — сказал он.

 

 

На вопрос, будут ли уволены нынешние чиновники, Бабарико ответил отрицательно.

«Я 20 лет работал в банке, за эти 20 лет со многими встречался, со многими знаком, и я точно уверен, что минимум 80% во власти достаточно адекватных людей, — сказал претендент на пост президента. — Правительство, которое готовило меры по поддержке экономики в постковидный период (правительство во главе с Сергеем Румасом, которого на посту премьер-министра 4 июня по решению президента сменил бывший председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко. — ред.), там 80% предложений хороших. Приняты 20. Поэтому представьте себе ситуацию, когда пришли и сказали: ребятки, вы уже готовы 80% хороших предложений делать. Вас просто не слушают, от вас требуют только исполнения того, что сказали сверху. А когда к вам придут и скажут: делайте то, что вы считаете нужным, вы убедили, то получается история, с моей точки зрения, самая замечательная. Людей даже мотивировать не надо, они знают, что делать, они хотят это делать. Это самые лучшие работники».

«Почему-то все ожидают, что слово "реформа", "приватизация" — это пришел и "до основанья, а затем...". Я пытаюсь всегда всем донести: я человек — не революционер, я не разрушитель, я созидатель. А для того, чтобы созидать, нужно сначала ценить, что у тебя есть, я оптимизатор в душе», — добавил Бабарико.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Виктор Бабарико

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